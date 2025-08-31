別れ話のきっかけに。男性が「終わりにしたい」と感じる彼女の“残念行動”
突然、彼氏から別れ話をされたとしても、実は突然ではないことは少なくありません。
男性の中で少しずつ蓄積された「違和感」が、ある日限界を迎えただけなのです。
そこで今回は、男性が「終わりにしたい」と感じる彼女の“残念行動”を紹介します。
「愛情不足」と思われている
男性だって「愛されている実感」を求めているもの。
そのため、「好きにしていいよ」「私は大丈夫だから」といったあなたにとっての彼への気遣いが「俺に無関心」と捉えられてしまうことがあるでしょう。
常に疑いの目を向けられている
彼女から「昨日誰と会ってたの？」「本当に私のこと好き？」などの質問が頻繁に繰り返されると、男性は「信用されていない」と感じ始めます。
特に男性は「付き合っている＝好きで選んだ」という単純な図式で考えるところがあるので、そこに疑念を向けられると心が疲弊してしまうのです。
徐々に「彼女との関係を続ける意味はあるのか」と彼は考え始めるようになるでしょう。
恋愛は愛情と信頼のバランスが大切なので、「好き」という気持ちを適度に表現しつつ、彼のことを信じる姿勢を持つことで、お互いが安心できる関係を築いていきましょうね。
