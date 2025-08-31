◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２８節 柏２―１福岡（３１日・三協Ｆ柏）

福岡はアウェーで柏と対戦し、１―２で敗れた。前半３４分にセットプレーからＤＦ上島拓巳が先制点を決めるが、同アディショナルタイム５分にＭＦ久保藤次郎に同点弾を許す。さらに後半３１分にはＰＫで決勝点を決められて、無敗記録は９で止まった。

９月の米国遠征に臨む日本代表に選出されたＤＦ安藤智哉は、エリア内でファウルを与えてＰＫを２本献上。２本目は同じく日本代表に選出されたＦＷ細谷真大の裏抜けに反応が遅れて倒してしまった。逆転負けにつながったプレーに、安藤は「あんなぎりぎりな対応はしなくて良かった。ポジショニングや予測がまだまだ足らない。代表に行く前に課題が見えたし、自分に甘さや隙があると感じました。上位を走っているレイソル相手に何が出来たかというと、出来なかったことの方が多かった」と反省しきりだった。

日本代表の主力であるＤＦ町田浩樹が、開幕戦で左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。ＤＦ冨安健洋、ＤＦ伊藤洋輝も長期離脱中だ。トットナムに今夏加入したＤＦ高井幸大も招集外で、日本代表のＤＦ陣にけが人が相次いでいる。そんな中、１９０センチの高さを武器に対人守備に特長を持つ安藤にかかる期待は大きい。国内組のみだった７月の東アジアＥ―１選手権とは違い、今回は海外組も含めての招集。「（欧州）５大リーグで活躍している選手が多い中で、屈強な外国人への駆け引き、攻撃の落ち着きなど学ぶことが多い。いいものを吸収できたら」と心待ちにした。