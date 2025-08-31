優しげ男子に要注意！幸せ遠のく「彼氏にしちゃダメな男」の特徴
「見た目も普通だし優しそう。特に欠点もなさそう…」と思って付き合ったのに、気づいたら不幸な恋に巻き込まれていた。そんな経験、ありませんか？ 実はそういう「彼氏にしちゃダメな男」には、交際前から出ているわかりやすい特徴があるんです。そこで今回は、その代表例を紹介します。
他人には厳しいのに、自分には甘い
友達に細かくダメ出ししたり、外では店員さんに横柄な態度を取るのに、自分にはとことん甘い…。そんなタイプはかなり要注意です。最初は優しくしてくれたとしても、関係が深まると同じ厳しさを向けてくる可能性大。男性の“他人への態度”は、未来のあなたへの態度だと思って観察しましょう。
話を盛るクセがある
「学生時代は超モテてた」「仕事の取引先にめちゃ頼りにされてる」など、話を盛りがちな男性も要注意人物です。これは単なる自慢癖に見えて、実は“虚勢を張るクセ”の表れ。最初は笑って聞き流せても、いざ本気の関係になったとき「信用できない」と不信感につながることがあります。
怒ると“攻撃的”になる
怒ると感情をコントロールできなくなって、怒鳴る、物に当たるといった行動を見せる男性は要注意。最初は「ちょっと短気なだけかな？」と軽く受け止めても、交際が長くなるほどエスカレートする危険があります。もしデート中に彼の怒りっぽさを目撃したら、その時点で冷静に距離を取るのが自分を守る一番の方法です。
彼氏にしちゃダメな男は、最初から分かりやすい特徴を無意識に出しているもの。恋をすると冷静さを失いがちですが、男性の言動を客観的に観察するクセをつけてくださいね。
