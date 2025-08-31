代謝も自然と高まる！背骨をねじるだけ【くびれ作り＆二の腕引き締めに効く】簡単ポーズ
「お腹まわりをスッキリさせたい」「二の腕のたるみを引き締めたい」という方におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【アルダ・マツィエンドラ・アーサナ】です。背骨を大きくねじることで内臓機能を活性化させて代謝がアップ。さらにウエストや二の腕の引き締めに効果を期待できます。
アルダ・マツィエンドラ・アーサナ
（１）足裏をしっかり前に向けて両脚を前に伸ば、左脚を曲げて、右脚のひざの外側に置く
（２）右脚を曲げて、かかとをお尻の横に置く
▲両脚は脚の付け根から曲げて子宮まわりの筋肉を刺激します
（３）左手を体の後に置き、右手のひじを左脚のひざ横に添える
（４）一旦ゆっくり息を吸って、息を吐きながらお腹をねじって、ねじりきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲息を吐くときにひじとひざを押し合うようにしてお腹をひねって、お腹周りに効いていることを意識します。腰と背中が丸まらないように、後ろに置いた手で体をしっかり支えましょう
キープが終わったら、反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰と背中をまっすぐにしたまま行うこと」がポイントです。内臓機能の活性化は、子宮の機能の向上や生理時の症状の緩和にもつながるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（トレーナー歴４年）＞