ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）が、３１日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ」のインタビューに応じ、来季は日本復帰を希望していることを明言した。

メジャー１０年目のシーズン。今季途中からマイナーで試行錯誤が続いているが、「本音を言うと、マイナーは行きたくなかった。正直やりたくないことなんですけど。今年で終わりと決めている、アメリカは」と明かした。今季、仮にメジャーで結果を残していても米国ではラストシーズンにする予定だったとし、「来年は日本に帰りたい。オファーはもらえないとプレーできないので僕が決められることではないですけど、アメリカでプレーするのは今年で最後とあらかじめ決めていた」と語った。

前田はタイガースで迎えたメジャー１０年目の今季、リリーフで７試合に登板して防御率７・８８。５月にタイガースを退団し、カブスとマイナー契約を結んだ。その後、オプトアウトの権利を使ってカブス３Ａを退団し、ヤンキースとマイナー契約を結んだ。

広島で２１８試合に登板して９７勝、メジャーでも通算２２６試合に登板して６８勝。先発、リリーフで経験豊富な右腕の今後に注目が集まる。