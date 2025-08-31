心が満たされていないのかも。男性が「浮気をする理由」とは
女性よりも男性の方が浮気しやすいと言われています。
では、男性はどうして浮気をしてしまうのでしょうか？
そこで今回は、男性が「浮気をする理由」についてチェックしてみましょう。
身も心も寂しさを感じているから
彼女といつも一緒にいたとしても、身も心も寂しさを感じている男性の中には、その寂しさを他の女性に埋めてもらおうとする人もいます。
そういう男性は普段クールに振る舞っていても、実はかまってほしがるタイプなので、男性の本性をしっかり把握して接していくことが大切です。
彼女への不満を解消したいから
彼女に対して不満を感じる男性は少なからずいますが、ストレートに彼女に対してその不満をぶつけることはできないもの。
そんなフラストレーションから他の女性に目を向けてしまう男性は少なくありません。
言い換えれば彼女へのささやかな抵抗みたいなもので、他の女性を自分のストレスの吐け口にしてしまうのでしょう。
今回紹介したように、心が満たされていない男性は浮気に走りやすいので、毎日のコミュニケーションを通してきちんと愛情を確かめ合うことを意識していきましょうね。
