許さないし、許せない。男性が毛嫌いする「女性の行動」とは
あなたは無意識に、男性から嫌われる行動をしていませんか？
そのままでいると、いい出会いが訪れても棒に振ってしまう可能性があります。
そこで今回は、男性が毛嫌いする「女性の行動」をチェックしてみましょう。
｜返事できないときに連絡してくる
好きな男性と連絡先を交換したら、いつもどのタイミングで連絡していますか？
大事なのは、男性が暇な時間帯を狙うようにすることです。
例えば仕事中や睡眠中に連絡をしても、まず反応は返ってこないでしょう。
｜ゲップやオナラを隠そうとしない
男性の前では、できる限り下品な行動をしないことが大事です。
とはいえ、人間なので完璧に我慢することは難しいと思います。
なのでゲップやオナラが出そうになった際は、男性に気づかれないように隠すことがポイント。
どうしてもごまかせそうにない場合は、一旦その場から離れるようにしましょう。
｜人に対して感謝しない
人からちょっとした親切を受けることは、誰しもあるはず。
そのときに、きちんと感謝の言葉を言えない方はダメです。
人の行動に対して感謝をすることは当たり前ですし、何よりいい印象を与えません。
どんなに些細な内容だったとしても、「ありがとう」の一言が言えるようになりましょう。
｜人の目を見て会話しない
男性と会話中、いつもどこを見ていますか？
たまに相手の目を見ずに、会話してしまう方もいると思いますが、決していい行動だとは言えません。
どんな会話内容にせよ、きちんと相手の目を見ながら会話することが大事。
でないと、「俺ってこの子に嫌われてるのかな？」とか「全然興味ないのかな」と思われてしまいます。
一度嫌われてしまうと、そこから挽回するのは非常に難しいもの。
だからこそ、日頃から注意するように心がけていきましょうね。
