許さないし、許せない。男性が毛嫌いする「女性の行動」とは

あなたは無意識に、男性から嫌われる行動をしていませんか？

そのままでいると、いい出会いが訪れても棒に振ってしまう可能性があります。

そこで今回は、男性が毛嫌いする「女性の行動」をチェックしてみましょう。

｜返事できないときに連絡してくる




好きな男性と連絡先を交換したら、いつもどのタイミングで連絡していますか？

大事なのは、男性が暇な時間帯を狙うようにすることです。

例えば仕事中や睡眠中に連絡をしても、まず反応は返ってこないでしょう。

それにもかかわらず連絡をし続けてしまう方は、男性に自分勝手だと思われてしまいます。

｜ゲップやオナラを隠そうとしない


男性の前では、できる限り下品な行動をしないことが大事です。

とはいえ、人間なので完璧に我慢することは難しいと思います。

なのでゲップやオナラが出そうになった際は、男性に気づかれないように隠すことがポイント。

どうしてもごまかせそうにない場合は、一旦その場から離れるようにしましょう。

｜人に対して感謝しない


人からちょっとした親切を受けることは、誰しもあるはず。

そのときに、きちんと感謝の言葉を言えない方はダメです。

人の行動に対して感謝をすることは当たり前ですし、何よりいい印象を与えません。

どんなに些細な内容だったとしても、「ありがとう」の一言が言えるようになりましょう。

｜人の目を見て会話しない


男性と会話中、いつもどこを見ていますか？

たまに相手の目を見ずに、会話してしまう方もいると思いますが、決していい行動だとは言えません。

どんな会話内容にせよ、きちんと相手の目を見ながら会話することが大事。

でないと、「俺ってこの子に嫌われてるのかな？」とか「全然興味ないのかな」と思われてしまいます。

一度嫌われてしまうと、そこから挽回するのは非常に難しいもの。

だからこそ、日頃から注意するように心がけていきましょうね。

