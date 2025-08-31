[8.31 プレミアリーグ第3節](アンフィールド)

※24:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 56 M. Dowman

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 71 A. Harriman-Annous

監督

ミケル・アルテタ

