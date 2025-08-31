リバプールvsアーセナル スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](アンフィールド)
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 56 M. Dowman
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 71 A. Harriman-Annous
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります