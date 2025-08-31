後悔しない恋のために！彼の本性を見抜く「チェックポイント」３つ
恋は勢いだけで突っ走ると「こんなはずじゃなかった…」と後悔することも。だからこそ、交際を始める前に「彼が本当にいいパートナーになれるか」を冷静に見極めることが大切です。そこで今回は、そのためのチェックポイントを３つ紹介します。
どんな人と友達か？
「類は友を呼ぶ」とはよく言ったもの。彼の友人を観察すれば、その人の価値観が透けて見えます。誠実で気配り上手な友達に囲まれているなら、彼も同じような人柄である可能性大。逆に、トラブルメーカーやだらしない友達ばかりなら要注意なタイプかも知れません。
親しい友人や他人への接し方は？
気になる女性の前では、誰だっていい顔をします。だからこそ注目したいのは、彼が親しい友人やお店の店員さんなどにどう接しているか。男友達との会話で乱暴な言葉が多かったり、お店の店員さんに横柄な態度を取っていたりするなら、それが本性の可能性大です。そして、その態度がいつか自分に向けられる可能性があります。
状況によって態度が一変しないか？
２人きりのときは優しいのに、友達の前だと急に冷たい。SNSでは“いい人”なのに、実際は不機嫌になりやすい…。そんな風に態度がコロコロ変わらないかもチェックポイントの１つ。状況によって態度がブレない一貫性こそ、信頼できる彼氏の条件です。
恋の始まりはワクワクするけれど、その先を考えるなら冷静な目も必要。「幸せな未来」を望むなら、男性の本性をしっかり見極めてくださいね。
