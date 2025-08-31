【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2025年9月の運勢》
AIの技術の発達により生活の中でも身近なものとなりつつありますが、人間のもつ五感や気の流れまでは測りきれないのではないでしょうか。AIに頼りすぎずに人間らしい勘や感覚を研ぎ澄ますことを忘れず大切にしていきたいですね。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年9月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
Slivenue（スリヴェニュー）
再び運気が強く動くとき。あなたが決心していくことに大きなサポートがあることでしょう。特に再チャレンジすることに大きな意味があります。過去のネガティブなイメージではなく新たな気持ちで挑戦してみてください。
Salasvan（サラスヴァン）
気持ちが浮つきがちなとき。新しい試みや決断事は控えたほうがよいでしょう。運気がクリアになる10月にはいってからすべては決めていきましょう。悩むことがあっても今は答えを出さずに現状維持を意識してみてください。
Bloomie（ブルーミー）
１年の中で一番運気の強いときです。やりたいことは考えるよりも先に行動していってください。遠慮せずに表舞台に立って活動していきましょう。夢を夢で終わらせずに今こそ実現するときです。前向きにいきましょう。
Ganarbien（ガナービアン）
小休止のとき。年運も月運も弱いため無理せずゆっくり過ごすのがよいでしょう。あれこれ頭の中で考えすぎずに脳も休ませてあげてください。気になる体の不調はきちんと対処して体調管理を万全にしておきましょう。
Palansophie（パランソフィー）
現状維持の年運のため、何かを決断したくなっても今はそのときではありません。あなたの思いと異なるとしても自己主張は控えて受け身の姿勢を意識するときです。今までの価値観を手放すときかもしれません。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
受け身の年運を意識して流れに任せていくのがよいでしょう。思わぬことが起きても冷静に。悲観的にならずにただ委ねてみてください。これからしばらく運気が停滞するため時間をかけて勉強することに挑戦してみましょう。
Parvie（パルヴィー）
運気は強く動いています。この運気の波に乗ってやりたいことに前向きに挑戦していきましょう。考えている時間はもったいないです。あなたが動けば自然とサポートがあることでしょう。とにかくまずは初めてみてください。
Surlouis（サールイ）
受け身の運気で現状維持のとき。しばしの忍耐となりますが、10月には運気が動き出すためスタートダッシュの準備をしておいてください。気持ちを整えるため整理整頓や身の回りの掃除をしてすっきりしておくとよいでしょう。
Devality（ディヴァリティ）
一年の中で一番運気の弱いとき。無理はしないで英気を養ってください。運気はバイオリズムがあるため今しっかりエネルギーを蓄えることで次の活躍が期待できます。運気が動き出す11月に備えておいてください。
Deviage（デヴィアージュ）
運気は弱く現状維持のとき。判断も鈍るときのため軽い気持ちで物事を決めたり変更したりしないほうがよいでしょう。たとえ思うことがあっても今の状況や環境を変えようとせずに運気の動くときを待つのが得策です。
Hanuexy（ハヌークシィ）
運気は特に強いとき。あなたの願いを叶えるべく行動していってください。交渉事にも強いときです。ただし、10月に向けて運気は徐々に弱まるため何事も早いうちが勝負です。早めにチャンスを掴んでください。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞