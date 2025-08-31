「a-nation 2025」2日間で8万人動員 浜崎あゆみ・XG・Hey! Say! JUMP・TREASUREら味スタに豪華集結
【モデルプレス＝2025/08/31】8月30日〜8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて「a-nation 2025」が開催された。2日間でのべ8万人を動員した。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催された。30⽇は、イェジ（YEJI／初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、MAX、NiziU、MAZZEL、三浦大知らが出演。7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎え、圧巻のパフォーマンスで締めくくった。
2⽇⽬の31⽇は久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演したほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務めた。
2日目にはフィナーレとして浜崎、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、TRF、Hey! Say! JUMP、ONE OR EIGHT、SHOW-WA ＆ MATSURI、HIKKAが一同に介し、『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント』を披露。大勢の出演者がステージに集まり、華やかに打ち上がる花火とともにスタジアムを熱狂させた。（modelpress編集部）
◆「a-nation 2025」2days味スタで開催
