思えば、『ジュラシック』シリーズは“映画史に残る傑作”と呼ばれる第1作を除いて、ほとんどの作品が賛否両論だった。そういう意味で、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』はとても“ジュラシック映画らしい”作品である。

特にシリーズ最終作として作られたのにイナゴ問題で大荒れした『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』が映画評論サイト「Rotten Tomatoes」によると批評家スコア29%なのに対し、観客スコアは77%、そして何を隠そう最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』も批評家スコアが51%なのに対し、観客スコアは71%とかなり評価が割れた作品なのである。しかし個人的に興味深いのはこの2作、対極にあると言っていいほど正反対の映画なのだ。評価が割れるポイントになり得るコリン・トレボロウとギャレス・エドワーズ＆デヴィッド・コープのタッグのアプローチの違いに目を向けながら、『復活の大地』が何を再生しようとしたのか考えたい。

※本稿には『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のネタバレが含まれています。

・人物描写の違い

『復活の大地』においてよく耳にするのは、序盤の人間パートが冗長であるという意見だ。今作において最も挑戦的なポイントの一つとして挙げられるのは、『ジュラシック・ワールド』と名を冠しながらも、確かにコープは脚本を書くうえでキャラクターを描くことに注力している。そしてその行いは、トレボロウが前シリーズで手放してしまったことなのだ。

『ジュラシック・ワールド』で強い印象を残したクリス・プラット演じるオーウェン・グレイディや、ブライス・ダラス・ハワード演じるクレア・ディアリング。彼らはシリーズの新たな顔であり個性的なキャラクターだったが、続編の『炎の王国』で別人のように変わってしまった。ラプトルの調教師でありながら、誰よりも愛情を持って接していたオーウェンは島に取り残されたブルーを救出することに対して消極的で、逆にクレアは人が変わったように恐竜の命を大切に考えはじめた。クレアの人間性の変化はあくまで“成長”としてプロットの中で新たな役割を担うようになるが、オーウェンのそれは背景もその必要性もわからないまま物語が進行する。理由もなく一貫した行動理念に欠ける主人公に対して、観客の心が離れてしまうのは当然のことと言えるだろう。そんなよくわからないキャラクター同士の関係性……とりわけ「家族」としてのまとまりを観客に提示することに重きを置いたのが『新たなる支配者』だ。

トレボロウの人物描写はパッと見でわかりやすいが、しばしば“恐竜映画の中の記号”として機能してしまう危うさを孕んでいる。観客は表面的にしか彼らを理解できず、行動原理や葛藤が深く掘り下げられることは少なく、物語の駒として配置された印象を受けやすい。

一方でコープの脚本は正反対で、ディテールにこだわる傾向がある。職業だけでキャラクターのイメージを作るのではなく、物語の序盤における言動でその人物像や行動理念をはっきりと明示するのだ。ゾーラ（スカーレット・ヨハンソン）の登場時の装いから漂うこなれ感や、その道のプロとしての振る舞い、仲間を失ったことによるPTSD、心臓病だった母を亡くした経験、お金が必要な理由。ダンカン（マハーシャラ・アリ）が彼女との会話で見せる長年の信頼関係、仲間想いの性格、かつて幼い息子を失った経験。ヘンリー博士（ジョナサン・ベイリー）はこれまでのシリーズにもいた存在として、本作でわかりやすい使命（生命に敬意を示す人物、軸となるモラルを示す一般人）を担っている。

ルーベン（マヌエル・ガルシア＝ルルフォ）率いる家族チームも、登場したシーンから10分でおおかたの人物紹介を終えている。そしてトレボロウ作品と相反して、その後の物語で彼らの人間性を深掘りすることを忘れないのだ。とはいえ、特に島に上陸するまでのその詳細なキャラクター描写が“恐竜を観に来た”観客にとって冗長に思えることはとても理解できる。

また、エドワーズ監督作としての特徴としては『GODZILLA ゴジラ』や『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』を振り返ってもわかるように、しばしばキャラクターを巨大な存在や歴史的な運命の前に置くことで、その小ささを際立たせることがある。本作においても、人間は“恐竜という人間が科学の力で再生させた、にもかかわらず制御ができないもの”に翻弄される存在として描かれている。そしてそのスタンスは、本作における恐竜描写にも繋がっているのだ。

・恐竜を“野生動物”として描く

『ジュラシック・パーク』が画期的だったのは、恐竜を単なる“怪物（モンスター）”としてではなく、科学的な再現と映像技術をもって“動物”として描いたことだった。スピルバーグの恐竜は恐ろしくも美しく、その存在感が観客に畏怖と感動を与えた。

しかしシリーズを重ねるにつれ、恐竜は“スペクタクルを盛り上げるためのアトラクション的存在”へと変質していく。特に『ジュラシック・ワールド』以降は、恐竜が商品や軍事兵器として扱われ、いわば「人間の都合に合わせたクリーチャー」としての側面が強まった。これは現代のフランチャイズ映画の宿命でもあるが、恐竜そのものが観客にとっての「神秘」ではなく、「娯楽のギミック」として消費され始めた瞬間だった。

ブルーを筆頭にヴェロキラプトルなど、本来はシリーズにおいて非常に恐ろしかった存在がアイドル化されすぎたこともある。毎回人間の味方として戦うかのようにやってくるティラノサウルスも、かつては恐ろしい存在だったはずだ。彼らはまるで日曜朝に放送されるヒーローショーのように、登場が“お決まり”としてパターン化されていた。

これに対し『復活の大地』は、一度“怪獣映画”へ傾きかけたシリーズを原点に引き戻そうとした。恐竜は人間に利用される存在ではなく、あくまで人間の手に余る“自然の象徴”であるという視点で描かれている。なので、登場人物が能動的に探しに行くモササウルス、ティタノサウルス、ケツァルコアトルス以外の生物は彼らが、そして私たちが予期しない形で“遭遇”するのだ。本作においてシリーズの花形ともいえたヴェロキラプトルがアウトフォーカスのままスクリーンから消えてしまう描写はまさに、これまでフランチャイズの中でアイドルとして消費され続けた彼らが自然に帰った瞬間とも言える。筆者自身もブルーや4姉妹は好きだったものの、少し辟易とする気持ちもあったためこの選択にはかなり感銘を受けた。

私たちは、本作で会いたい人気恐竜にたくさん会えるわけではない。彼らの登場時間も、私たちが望むものではない。『ジュラシック・パーク』でもお馴染みのディロフォサウルスの登場は、それはあくまで観客が正体を見破っている分かりやすい脅威であり、そんな脅威がピーピー鳴いて逃げてしまうほど恐ろしい存在（ティラノサウルス）が近くにいる、という状況説明としての機能であり、アイドルだからちょい役で登場した意味とは少し違うのだ。

クレブスが船場まで車で走行するシーンで、一瞬アンキロサウルスと遭遇する。あのシーンが強調するように本作の恐竜は野生で、登場人物は彼らの住処（自然）の中に迷い込んだ小さな存在だ。だからこそ、ワクワクする。ティラノサウルスの川下りシーンなど、予期せぬ遭遇によってスリルが味わえる。まさに本作でスクリーンに登場する恐竜たちは、物語を動かす道具ではなく、人間の無力さを示す鏡像として再び息を吹き返したのだ。

・D-REXの存在意義

そんなふうに恐竜を自然な生物として強調する一方で、本作のクライマックスを担うのはディストータス・レックス（D-REX）やミュータドンという“怪物（モンスター）”である。アニマルパニックからモンスターパニック、いや怪獣映画にジャンルスイッチされるわけで、正直恐竜ファンからすれば困惑する存在だ。ラストのビッグシーンを恐竜ではなく、彼らに託したことへの不満も理解できる。しかし筆者としては、D-REXこそはっきりと存在が描かれるべきだった、シリーズにおける“膿み”のように思えるのだ。

これまでの『ジュラシック・ワールド』でも、インドミナス・レックスやインドラプトルなど遺伝子が組み合わさったオリジナル恐竜は登場してきた。D-REXも、彼らと何ら変わりはない。彼らがより恐竜的でエンタメに適した見た目をしていただけなのだ。

「世間はもっと大きく、歯の多い恐竜を求めている」

『ジュラシック・ワールド』の劇中、クレアはインドミナス・レックスを生み出した背景として、そのような説明を取引先にしている。クレアのその後の説明を振り返ると、あの時点ですでに恐竜が蘇ってから20年たち、子供にとって恐竜は動物園にいるゾウと同じ存在になっていた。そして世間の関心や興味を保とうとしたインジェン社は、本シリーズの製作であるユニバーサル社に重なっていく。キャラクターの行動理念や背景はさておこう、広げてしまった設定も面倒なら放置しよう。より多くの恐竜を出して、より派手な演出をすればいい。そういったフランチャイズ映画の“功罪”や成れの果てを暗喩するかのように、D-REXは本作で醜い怪物として登場する。その存在は物語に爽快感をもたらすためではなく、不安と違和感を増幅させるために機能する必要があった。

本作がスピルバーグから脚本家のコープにかかってきた「また恐竜映画をやりたいと思わないか」という電話のやり取りがきっかけで生まれた作品であること、その経緯は映画を語る上で無視できない。そしてコープとスピルバーグの会話の中で生み出されたD-REXという存在は、改めて恐竜を人間の欲望やビジネスのために“改造し続けること”の愚かさを暴き出す役割を担っている。インドミナスレックスがカッコよくできただけで、その影には会社がビジネスのための欲を優先させた結果として生み出された醜く、物悲しい存在があった。その悲壮感がD-REXの魅力であり、どれだけオモチャが売れなさそうな見た目をしていても、恐竜映画を乗っ取るかのように登場した怪物でも、その存在は『ジュラシック・パーク』で警鐘された人間の傲慢さを映す鏡として大切な意義があると感じるのだ。だからこそ、その存在を蔑ろにしてはいけないように思える、ちゃんと見つめていたい“生命”なのだ。

・何を“再生”させたのか

観客の一部からは「退屈」「もっと“恐竜”が活躍してほしかった」という声があり、別の層には「久々に“恐竜の恐ろしさ”を思い出した」と評価する声が上がるなど、賛否両論だった本作。最後に、改めて言語の副題「Rebirth（リバース）」について考えたい。

「再生」や「生まれ変わり」の意味を持つこの単語と共に、新章であり前シリーズから一新された世界観の本作に、あえて『ジュラシック・ワールド』のタイトルがつけられたのは、このシリーズそのものをエドワーズ監督とコープが「自分だったらこうしていた」という彼らなりの“仕切り直し”だったからではないだろうか。新章というくらいだから、今後も作品は作られるのだろう。恐竜が世界にとき放たれた、「ジュラシック・ワールド」という設定が『新たなる支配者』ですでに描くことを放棄されてしまったため、そこをもっと観たかった者としては今後の作品がアニメシリーズのように作品と作品の間のタイムラインを描くものであることを期待するしかないかもしれない。 また、『復活の大地』の直接的な続編となる場合、島に取り残されたD-REXに登場人物たちがしっかり向き合うようなプロットにも意味がありそうだ。

観客が長年の続編で慣れてしまった“動物園の中にいる恐竜”の檻を一度壊し、彼らを自然にかえすこと。人間の物語を補強しながらも、最後には「生命をコントロールすることはできない」という気づきに突き当たること。そしてその脅威は、我々人間が科学技術をもってして自ら生み出してしまったものであること。その愚かさと罪への自覚。スピルバーグの第1作が描いた原点を、『復活の大地』は“再生”させようとした。それを伝えるためにこの作品で描かれたものの多くが個人的には意味があり、成功していると感じる。しかし、少女によって島から連れ出されたドロレスの今後（その生存と、再びアイドル化されそうな未来）の行方を心配してしまうのも事実ではあるのだった。

（文＝アナイス）