¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡ÙºÇ½ªÏÃÁ°¤Ë¤·¤Æ¾×·âÅ¸³«¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¾Ã¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß
¡¡¿Í¤ÎÌ¿¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¿Í¤Ï¡¢ÆÍÁ³»à¤Ì¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¡¢º³ºÙ¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Îµ²±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
»²¹Í¡§ÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢¾®Åç·ò¡¢±Æ»³Í¥²Â¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡¡¡¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÊª¸ì¤ò¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤Î»à¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÄ«»³²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¾Ã¤¨¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤¬°ì½Ö¤Ç»¶¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ÖÃæ¤Á¤ã¤ó¡¢»à¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÀ¤Î¸½¼ÂÌ£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤âÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÌî¤Î»à°ø¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¼«»à¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¸ÂÀ¤¬ºÇ¸å¤ËÃæÌî¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÏÄËÎõ¤Ê±Æ¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÂÀ¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢¶â¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ø¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤ªÂÞ¤¬´í¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤±¤É¡¢¶â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤»¤Ó¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Â¾¿Í¤Ë´Å¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæÌî¤Ë¡¢Â©»Ò¤ÎÀ²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î¾Íè¤ò½Å¤Í¡¢¾Ç¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÂÀ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¶â¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¼Ú¤ê¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£´Å¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤³¤È¤ó¿ÈÆâ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢±ïÀÚ¤é¤ì¤Æ¤«¤éÂ¾¿ÍÍê¤ì¤è¡×¤È¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤ÆÃæÌî¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÂÀ¤¬ÃæÌî¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤¹µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£Â¿¾¯¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ÂÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÃæÌî¤Î¡È¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡ÉÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é»Å»ö¤Í¤§¤ó¤À¤è¡×¡ÖÃ¯¤«¤¬²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÌî¤Î»à¤Ç¡¢¸ÂÀ¤¬¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È¿¾Ê¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÊì¤Ë¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤¿¤·¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤âÈá¤·¤ß¤â¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢Êì¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÂÀ¤â¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡Ê¡á±Ç²è»£±Æ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃæÌî¤Î»à¤ÎÈá¤·¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¹¤®¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢½Í¡¹¤È»£±Æ¤ò¤·¤¿¡£Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈá¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£»£±ÆÃæ¤ÇË»¤·¤¤¤«¤é¡¢Èá¤·¤¤¤È¿´¤¬»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÂÀ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤¬¤è¤¯¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤òÃµ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¡ÈÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡É¤ò»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ä«»³²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢Éô°÷¤¬·ù¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»×¤¦Â¸Ê¬Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À²ÂÀ¤ÏÅ¾¹»Áû¤®¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ëµï¾ì½ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë