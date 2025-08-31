『a-nation』2日間で8万人が熱狂 ヘッドライナー浜崎あゆみは名曲連発、豪華演出で観客を魅了【ライブレポート】
avexが主催する音楽フェスティバル『a-nation 2025』が、8月30日、31日の2日間にわたり、東京・味の素スタジアムで開催された。真夏の恒例フェスとして今年も多彩なアーティストが集結し、2日間でオープニングアクトを含む計31組が登場。2日間合わせて約8万人を動員した。
【ステージ写真】きらびやかな衣装でしっとり歌い上げる浜崎あゆみ
2日目のヘッドライナーとして登場したのは浜崎あゆみ。「a-nation」史上最多となる20回目の出演で、存在感あふれる圧倒的なパフォーマンスを披露。2日間のイベントを華々しく締めくくった。
これまで出演した際の映像がモニターに写し出され、カウントダウンが始まると会場のボルテージは最高潮に。バックダンサーを引き連れ、ゴールドのきらびやかなドレスで華麗に登場すると、1曲目に『M』を披露した。
歓声が響く中、続けて『INSPIRE』を披露。ステージを埋め尽くすほどのバックダンサー＆鼓笛隊、総勢85人とともに、壮大なステージを繰り広げた。
続く『Moments』『HANABI』は幻想的な演出でしっとりとパフォーマンス。ダンサーが白い羽根を持つパフォーマンスで、浜崎に大きな羽が生えたような姿を表現する場面もあった。『HANABI』では感情が高ぶり、涙で声を震わせる瞬間も。
『fairyland』では雰囲気一転、笑顔で爽やかに歌い上げた。続くメドレーでも、観客を「いくぞ！」とあおり、賑やかな演出で会場を大きく沸かせた。
ラストは『July 1st』を披露し、「あゆでした！」とピースサインであいさつ。「これまでも、これからも、私達が私達であり続けられますように」「このステージが、明日を生きるみなさんの、少しでも力になれますように」と魂のメッセージを送り、歓声が響き渡る中、大盛りあがりのままステージを締めくくった。
フィナーレ「SPECIAL LINEUP」では、浜崎、Hey! Say! JUMP、Da-iCEなど出演者10組が『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント』を高らかに歌い上げ、熱い夏の2日間に幕を下ろした。
