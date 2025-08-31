摩擦や乾燥が老け見えの原因に！大人肌を守る【最新“推し”クレンジングアイテム】３選
クレンジングや洗顔料を選ぶ際、「とりあえず洗顔料を選んでいる」「泡立ちがいいものならOK」という選び方では、実は肌にダメージを与えるだけの結果になることも。特に大人世代は、毛穴詰まりや乾燥、くすみが気になりやすく、間違った洗顔選びが“老け見え”に直結するんです。そこで今回は、摩擦レスで時短、さらに美容液級のケアまで叶えてくれる【最新“推し”クレンジングアイテム】を紹介します。
毛穴汚れをすっきり！薬用処方で安心の【CHOI 薬用洗顔】
夏の肌悩みといえば皮脂や毛穴汚れ。そんなとき頼れるのが、薬用処方で大人肌にも使いやすい「CHOI 薬用洗顔」です。
▲CHOI「薬用洗顔 肌・毛穴ケア」 110g ￥605（税込）※医薬部外品
泡立ても直塗りもOKな2WAY仕様。AHAを含むW角質クリア成分が古い角質をやさしくオフしつつ、ひきしめ保湿成分がうるおいを与え、毛穴の目立ちを防いでくれます。プチプラとは思えない仕上がりで、毛穴ケア初心者にもぴったりです。
“落とす時間”を“与える時間”に変える【ウィルワン 2WAYクリアマスクウォッシュ】
ただ洗うだけでは物足りない…そんな人におすすめなのが「ウィルワン 2WAYクリアマスクウォッシュ」です。
▲ウィルワン「2WAYクリアマスクウォッシュ」 130g オープン価格
洗顔料でありながらマスクとしても使え、30秒〜3分おいて洗い流すだけでくすみケアが完了。天然由来のソフトスクラブ配合で、角質をやさしくオフしつつ、美容液成分が角層まで浸透。洗いすぎによる乾燥を防ぎながら、明るくなめらかな肌へ導きます。
濃密炭酸泡で時短＆うるおい【RAFRA マシュマロオレンジ】
最後におすすめするのは、泡立て不要の炭酸泡タイプ「RAFRA マシュマロオレンジ」です。
▲ラフラ「マシュマロオレンジ」150g ￥2,640（税込）
AHA配合で毛穴汚れや古い角質をすっきり除去しつつ、美容成分を86%配合。マシュマロのような濃厚泡が肌に密着し、摩擦レスでザラつきをオフ。朝のメイク前に使うと化粧ノリもアップし、透明感ある肌に整います。天然オレンジの香りで、リフレッシュ効果も抜群です。
洗顔を“落とすだけの時間”から“肌を育てる時間”へ
大人肌にとって洗顔は、単にメイクを落とす作業ではなく「美肌を育てるための大切なステップ」。やりがちなゴシゴシ洗いや成分を気にしない選び方を卒業し、自分の肌悩みに合ったアイテム選びで、若々しさのキープに結びつけてくださいね。＜text＆photo：Chami＞