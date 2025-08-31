Î©²Ö¤â¤â¿·´©¥ì¥Ó¥åー¡¡ÃíÌÜ¤Î¥êー¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ËÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤ÎÌäÂê¡Ä¡Ä¤¤¤ÞÆÉ¤à¤Ù¤ÃíÌÜºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·´©¾®Àâ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ÎÎ©²Ö¤â¤â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡£¿ôÂ¿¤¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·´©¾®Àâ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¡¢º£ÆÉ¤à¤Ù¤ÃíÌÜºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë·¯Ìî¿·ÂÁ¡ØËâ½÷ºÛÈ½¤ÎÊÛ¸î¿Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë
¡¡ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëËâ½÷¤È¤Ï¡¢°Ëâ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¿Í¿´¤òÏÇ¤ï¤»Ãá½ø¤òÍð¤¹°ÛÃ¼¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹éÌä¤È½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÂÎ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤Ë¤è¤ë¥á¥é¥ó¥³¥êー¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ô¢¤¨¤Ó¤·¤ÎÌ¡²è¡ØËâ½÷¤ò¤Þ¤â¤ë¡£¡Ù¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È²î¤¨¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖËâ½÷ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÌµ¼Â¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¿äÍý¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜºî¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏË¡³ØÉô¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥íー¥¼¥ó¤Ç¡¢Æ»¤¹¤¬¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ëâ½÷ºÛÈ½¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¡¢¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁêËÀ¤Î¥ê¥ê¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¼Ö¾®²°¤Î´ÉÍý¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¥¢¥ó¡£È¾Ç¯Á°¤ËÊì¿Æ¤¬Ëâ½÷¤È¤·¤Æ½è·º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥ó¤òËâ½÷¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡¢¤¿¤ÀÏÀÍýÅª¤ËÊ¤¤¹¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ºÛÈ½¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î¼þ°Ï¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¿´¤Ëµ¿¤¤¤È¶²ÉÝ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤«¤Ï¡¢±¢ËÅÏÀ¤ä¥Ø¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Í¤ÏÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¿´¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÊª¸ì¤òµá¤á¡¢¿®¤¸¤¿¤¬¤ë¡£ÏÀÍý¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö´¶¾ð¡×¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥íー¥¼¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¤½¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¡¡»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¥êー¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤¦¤¨¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÀ¤¤ÎËâ½÷¼í¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼ÆºêÍ§¹á¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤ÃµÄå¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ï¡¢À¤³¦ÃµÄå°Ñ°÷²ñÏ¢ÌÁ¤ÎÃµÄå³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¥×¥í¤ÎÃµÄå¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸Î¶¿¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¿·¤·¤¤Ä®¤Ç¤â¡¢¼Ú¤ê¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Âð·ó»öÌ³½ê¤Ë¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¯¡×¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¾ì½ê¤âÄ®¤âÅ¾¡¹¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Â¿¾¯¤ÎÉÔÊØ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢»Å»öÊÁ¡¢¤µ¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤ë¤Ù¤Î¤Ê¤µ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£µ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤ò¸«Äê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡Òº£ÈÕ¤â¡¢°ò¤Èµû¤Î¥Õ¥é¥¤¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀèÆü¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤¬Çã¤Ã¤¿¤Î¤È¥Æ¥é¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤À¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¢¡¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤¢¤ëÄ®¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÃµÄå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ä¤«¤Î¤ÞÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ÎÃÇÊÒ¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢Êª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤½¤¦¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤¬¡¢Ì¯¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¸Î¶¿¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÃµÄå¤¬¡¢¸Î¶¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÆ±¤¸¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Î¶¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµ¢¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Á¤¬¤¦¡£¤¢¤ë¤Ù¤¹¬¤»¤â¡¢Ê¿²º¤â¡¢¤á¤¶¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÃ¯¤«¤È´°àú¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤«¤é½½Ç¯¤¯¤é¤¤¤¢¤È¤ÎÏÃ¡×¤À¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÏºîÃæ¤Ç¤¯¤ê¤«¤¨¤·¸ì¤ë¡£ÆÉ¤ß¼ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬½½Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡¢¤¤Ã¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¤è¤ë¤Ù¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Àè¤ò¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯°ÍÍê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£¥Ù¥Ã¥·ー¡¦¥Ø¥Ã¥É¡Ê²£»³¿ÎÈþ¡§Ìõ¡Ë¡Ø±«±À¤Î½¸¤Þ¤ë¤È¤¡Ù¡Ê±«±À½ÐÈÇ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥«¥ä¤Ï¡¢È¿¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¤ÎÀ¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¸µ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢½Ð½ê¸å¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤ËË´Ì¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¤È¤Ï¡¢1948Ç¯¤«¤é94Ç¯¤Þ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¿Í¼ï³ÖÎ¥À¯ºö¤À¡£¿Í´Ö¤òÇò¿Í¤È¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢¹õ¿Í¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Þ¥«¥ä¤Î¤è¤¦¤ËÎÙ¹ñ¤Î¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤ËË´Ì¿¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉôÂ²¼çµÁ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ――¹õ¿Í¤Ë¤è¤ë¹õ¿Í¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥«¥ä¤ÏÊÌ¤Î¶ì¤·¤ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë´Ì¿¼Ô¤ÏÈÈºá¼Ô¤ä»¦¿Í¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¡¢¥Þ¥«¥ä¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿Â¼¤Î¼óÄ¹¥Þ¥Æ¥ó¥²¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥²¤ò°ìÊýÅª¤Ê°¤È¤·¤Æ¤Ï°·¤ï¤º¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥²¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥ó¥²¤Ê¤ê¤Î³ëÆ£¤È¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÁ¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ê¥Þ¥«¥ä¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ë¥Ù¥Ã¥·ー¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²£»³¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥²¤ÎÆâ¿´¤ò±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç·¡¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËÜºî¤òÆÉ¤à°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡¢º¹ÊÌ¿´¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡¢µõ±É¿´¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤â¡¢»ä¼«¿È¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§¤·¤ÆºÊ¤È»Ò¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬Ì´¤À¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç¥Þ¥«¥ä¤Ï¸À¤¦¡£ºîÃæ¤ÎÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ã¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÃË¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»ä¤âºÇ½é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤È¿´µÙ¤Þ¤ëµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÆÀÆñ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÄËÀÚ¤Ë¶Á¤¯¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢°ìÊ¸°ìÊ¸¤Ë°ÕÌ£¤¬¤³¤á¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤äÆóÅÙÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤¬Àú¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£