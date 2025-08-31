八代市長選挙で初当選した小野泰輔候補の喜びの声です。

要点は以下の通り

感謝

当選は自分一人の力ではなく、集結した多くの人々の力、特に熱心に支援してくれた女性たちの力によるもの

「しがらみ」からの脱却

既得権益や人間関係の「しがらみ」に縛られがちな社会において、それらを捨ててでも地域を良くしようと考える市民の存在が、大きな変化を生む原動力になる

市民参加の呼びかけ

市長任せにするのではなく、市民一人ひとりが当事者意識を持って議論し、行動することが重要。異なる意見を持つ人々とも互いを尊重しながら、より良い方向性を探していく

課題への挑戦

人口減少や南北格差、高齢化といった、複雑で解決が難しい課題に直面していることを認識しつつ、それらを避けるのではなく、皆で知恵を出し合い、この地域から解決策を見出していくことを目指す

災害復旧への取り組み

当面の最優先課題として、8月に発生した水害からの復旧・復興を挙げ、被災者のニーズを最優先に、国や県と連携しながら迅速に取り組むことを約束

未来への展望

市民が誇りを持てる街、子ども達が目を輝かせられる街にするために、今日から行動していく