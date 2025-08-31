週7で使いたい！【ROPÉ PICNIC】オンオフ使える♡「上品バッグ」

見た目の上品さだけでなく、使い勝手の良さも重視したいバッグ。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、そんな願いを叶えてくれそうなラインナップをご紹介します。軽量・撥水などの機能性を備えながらデザインは洗練されていて、通勤にも休日のお出かけにも頼りになる予感。大人コーデに取り入れやすい上品バッグをぜひチェックしてみて。

軽くて持ちやすいボストンバッグ

【ROPÉ PICNIC】「旅するボストンバッグ ソフトシンセティックレザーボストンバッグ」\4,994（税込）

やわらかな合成皮革を使用したボストンバッグは、355gと見た目以上に軽いのが魅力。ハンドとショルダーの2WAY仕様で、毎日の通勤からちょっとした旅行まで幅広く活躍してくれそう。丸みのあるフォルムが女性らしさを引き立てつつ、小さめながら長財布は入るサイズ感。シンプルなデザインだからこそ、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、毎日持ちたくなるような頼れるバッグです。

大人の毎日に寄り添う撥水トートバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ナイロンコンビミドルトートバッグ」\5,489（税込）

ナイロン素材と合成皮革を組み合わせたミドルサイズのトートバッグは、撥水機能付きがうれしいポイント。2WAY仕様で、手持ちと肩掛けをシーンによって使い分けられます。軽やかな素材感とベーシックなフォルムが、毎日の大人の装いに自然になじんでくれそう。仕事用にも休日のお出かけ用にも取り入れやすいデザインです。

シンプルに映える大人のショルダーバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\5,995（税込）

横長フォルムにワイドなショルダーストラップを合わせたデザインが特徴のバッグ。体に寄り添うように持てるうえ540gと軽いのも魅力。上品なシルエットで、きれいめスタイルはもちろんカジュアルコーデのアクセントとしても活躍してくれそうです。落ち着いたカラー展開なので、大人世代の着こなしにマッチするはず。

きちんと見えする上品ミドルバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG フィットワンショルダーミドルバッグ」\4,994（税込）

353gと軽量 & 自立するつくりのショルダーバッグ。コーデ全体のきちん見えが期待できるデザインです。「フィットすることで肩から落ちにくく、収まりが良いので通勤の混雑時にも邪魔にならない」（公式サイトより）のは高ポイント。オフィススタイルへのなじみやすさはもちろん、休日にも使いたくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki