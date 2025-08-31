◇セ・リーグ 巨人4―5阪神（2025年8月31日 甲子園）

巨人は首位・阪神に連敗しゲーム差は今季最大の16に広がった。松本哲也外野守備兼走塁コーチ（41）は試合後、勝敗を分けた守備や走塁について言及した。

3―1と2点をリードして迎えた7回だった。2死二、三塁で中野のセンター方向へのライナーにオコエが飛びつく。だが、打球はグラブをはじき捕球できず。その間に2者の生還を許し同点に追いつかれた。飛びつく判断をしたオコエのプレーについて松本コーチは「そうですね…何とか捕りに行くっていう気持ちが凄い出ていたと思いますし、あそこで捕ってくれたら助かりますですけど。オコエ自身は絶対捕ろうと思って…そうですね、次はね捕ってもらえるように頑張ってもらいたいですね」と語った。

その後、勝ち越しを許した後の2死三塁の場面で、佐藤輝の右翼方向へ高々と舞い上がった大飛球を追うも捕ることができずに追加点を許した中山のプレーには「もちろん、風も頭にはね、入ってると思いますしね。そこは風もしっかり考えて…まあ、そこをしっかりやるというところ」と滞空時間が長い飛球だったこともあり厳しい言葉を口にした。

2点を追う9回には2死満塁で代打・坂本が三塁方向へ痛烈な打球を放ったが佐藤輝が好捕。しかし、二塁送球が間に合うと判断した佐藤輝が野選。三走・オコエが生還したが、二走・若林は三塁ストップ。結局1点届かず敗戦となった。若林の走塁については「ちょっとこう、タッチ…サードゴロだったのでタッチされてしまうとか（若林）楽人も考えながら走ってきたと思うし。狙えるように走るっていうのはまあ…そうですね。難しい判断だったと思います」と語るにとどめた。