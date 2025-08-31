¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¤Ë°Ì´¡ÄÆó»à¤«¤é£´¼ºÅÀ¡Ö¥¢¥¦¥È¤òÁá¤¯¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡Ä¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£°ìµó£´¼ºÅÀ¤ÈºÆÅÙµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££·²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæÌî¤ÎÂÇµå¤ò¡¢Ãæ·ø¡¦¥ª¥³¥¨¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿¹²¼¤ÎÈôµå¤òº¸Íã¡¦¼ãÎÓ¤¬à¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Áá¡£¤À¤¬¡¢ÇØÃæ¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ïº´Æ£µ±¤Î±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ê¹â¤¤Èôµå¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¤³¤Î²ó¤Ç°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÃæÀî¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤òÁá¤¯¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ì¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£