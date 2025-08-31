◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２８節 川崎５―３町田（３１日・Ｕ等々力）

町田は２―３の後半２６分にＦＷ相馬が入れたクロスにＦＷ藤尾が足を伸ばし、同点ゴール。だが、同３３分に川崎ＦＷエリソンに勝ち越し点を許すなど、Ｊ１昇格後最多の５失点を喫した。ＧＫ谷晃生、ＤＦ菊池流帆といった主力をけがで欠き、天皇杯を含め公式戦１４戦ぶりの黒星となった。前半終了間際には不用意なパスミスから失点するなど、５連戦目の影響も少なからずあったようだ。

黒田剛監督は「５連戦の最後のゲーム、何とか町田らしく終わりたかったというのが本音ではあるが、あまりにも失点が軽率すぎたという印象。メンバーが変わらざるを得ない状況にはなったが、そこの浸透度がまだ少し足りないと感じた。川崎さんのエリソン、マルシーニョあたりのパワー、スピードに個で負けてしまったというところもある。その辺は、我々がこれからスキルアップしていかなければならないところ。最終的には、失点をしないチームがこれだけの失点をしたというところを謙虚に受け止めながら、残り９試合に向けて、またしっかり体を休め、一つ一つ取り組んでいきたい」と話した。