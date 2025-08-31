◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 Ｃ大阪１―１広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）

広島は後半に追いつき、勝ち点１を獲得した。日本代表のＧＫ大迫敬介を中心に、鉄壁の守備を披露。決定機を何度も阻止し、追加点は与えなかった。

前半３２分にＰＫで先制点を与えたが、直後に迎えたＦＷチアゴアンドラーデとの１対１の場面では右手１本で好セーブ。同点に追いついた後の後半３２分にはＦＷラファエルハットンに決定機を与えたが、これも左手で止めた。存在感を放ち続けた守護神は「１対１は得意。落ち着いて相手の蹴りそうなコースをしっかり先に動くことなく対応できた」と涼しい表情で振り返ったが、敵味方関係なく認めるすさまじいパフォーマンスだった。

Ｃ大阪のアーサー・パパス監督も、試合後「確実なチャンスは僕たちの方が多かったと思うが、相手のＧＫがワールドクラスのセーブを見せたことが結果につながっている」と脱帽。大迫は引き分けという結果には悔しさをにじませたが「この勝ち点１が生きるように」と、まだまだ優勝争いに食らいついていく。

９月の日本代表のアメリカ遠征には「個人的にもいい感覚を持って代表に行ける」と、気合を入れた。