フルラ新作「フルラ イリデ」バッグで毎日をカラフルに楽しもう

イタリアンライフスタイルを体現するフルラから、新作バッグ「フルラ イリデ」が登場します。まるでジェラートのようなカラフルな色合いと彫刻的なアーチロゴが特徴で、毎日のスタイルを自由で遊び心あふれるものになっています♡ベーシックカラーやコインケースとして使えるMIMIチャームも揃い、気分に合わせて楽しめます。

カラフル＆彫刻的デザインが魅力

フレッシュピーチ

アマレーナチェリー

ミントチョコ

ピスタチオ

フラゴーラ

ソーダ

レモンソルベ

フルラ イリデは、ブランドシグネチャーのアーチロゴを大胆にカットした彫刻的ハードウェアを中心にあしらい、遊び心と躍動感を表現。

フレッシュピーチやアマレーナチェリーなど、全7色のカラーパレットで、毎日のコーディネートに彩りを添えます。価格はいずれも税込49,500円、サイズはH13×W24×D6cmです。

MIMIチャームで遊び心をプラス

フルラのアイコニックキャラクター「MIMI」のコインケースチャームは、バッグに取り付けるだけで可愛さ倍増♡ブラックなどベーシックカラーも揃い、価格は税込19,800円、サイズはH11.4×W11.8cm。

普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけやギフトにもぴったりです。

期間限定ポップアップも開催

フルラ イリデの発売を記念して、阪急うめだ本店1階コトコトステージ11で2025年9月3日(水)～9月9日(火)まで期間限定ポップアップストアがオープン。

週末にはスタッズカスタマイズイベントも予定され、個性に合わせたバッグ作りを楽しめます。

フルラ イリデで毎日を彩ろう



フルラ イリデバッグは、カラフルな色合いと彫刻的デザインで日常に楽しさをプラス♡

ベーシックカラーやMIMIチャームも揃い、コーデに合わせて自由に選べます。ポップアップストアやスタッズカスタマイズで、自分だけの特別な一品に出会えるチャンスもぜひお見逃しなく。

さらに、お友達とのお揃いやギフトにもぴったりで、毎日をより華やかに演出してくれます。