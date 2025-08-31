¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÇú¥â¥Æ¡ª Ç¯¼ý3000Ëü¥¤¥±¥á¥ó¤ò3¿Í¤Îº§³èÈþ½÷¤¬¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡Ä¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö²¿¡©²¦ÍÍ¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ABEMA¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤¬3¿Í¤ÎÈþ½÷¤«¤é¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û24ºÍ¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÄ¶¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¿Í´Æà¤¬½Ð±é¡£
¡¡ÃËÀ¿Ø¤È¤Î¸òÎ®½éÆü¡¢27ºÐ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡É¥¬¡¼¥ë¡É¡¦¥¢¥ä¥«¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¥¢¥ä¥«¤Ï¡Ö1ÈÖ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¡ËÁª¤ó¤À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢½÷À¿Ø¤¬¡ÈÃæ¿È¤À¤±¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¡É¤òÁª¤ó¤ÀºÝ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¾Á°¤òÉú¤»¤¿ÃËÀ¿Ø¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬Ã¯¤Î¤â¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ãæ¿È¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ä¥«¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î½÷À¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦¿ô¼Ò¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡×¡ÖÇ¯¼ý3000Ëü±ß¡×¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ê¥Ä¥¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿1¿Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ò¥í¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÌ®¤Ê¤·¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ê¥Ä¥¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ò¥í¤«¤é¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢½÷À¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ò1¿Í¤À¤±Áª¤Ó¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤¿ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÌÌ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¸µ¤Ø¤Ï¡¢¥¢¥ä¥«¤È¥Ê¥Ä¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥ä¥«¤ÏÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ç±©¿¥¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó·Ï¡¢¥Ê¥Ä¥¤Ï¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤¤²Ö¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡3¿Í¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¿Í¡¢¡É¥ì¥Ç¥£¡É¤Î32ºÐOL¡¦¥¢¥¤¤âÅÐ¾ì¡£ÇØÃæ¤¬¶õ¤¤¤¿Çò¤¤²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Éº¤¦Áõ¤¤¤À¡£¥¬¡¼¥ë¤È¥ì¥Ç¥£¤Ï¤³¤ì¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤¬¥Ç¡¼¥È¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¿åºî¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¡£¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï3¿Í¤Ë¡Ö²¶¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¹á¤ê¤ò1¸Ä¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¹á¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ãÄÐ¤Ï¡Ö²¿¡©²¦ÍÍ¤¸¤ã¤ó¡×¡¢Æ£¿¹¤â¡Ö²¶¤Ë¹ç¤¦¹á¿å¤òºî¤ì¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡½÷À¿Ø¤¬ºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤ÏÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¤ËÂÎ¤ò¶á¤Å¤±¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¬¤»»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤À¡ª¶á¤¤¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¤Î2¿Í¤âÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ë¡¢¥Ê¥Ä¥¤¬¡Ö¹û¤ì¤ë¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö¹û¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð´é¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥¤¤¬¡Ö¹á¿å¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÎø¤Ï¤¤¤ä¤À¤Ê¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£°Â¿´¤·¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¤Ï¤¡¡ª¡©¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢4¿Í¤Ç°ì»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö1ÈÖ¡Ê¹á¿å¤Î¹á¤ê¤¬¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¿Í¤È2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢½÷À¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤À¤±2¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤ËÍ¶¤¦Î®¤ì¤Ë¡£¡Ö1ÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È½÷À¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ë¥ê¥å¥¦¥¹¥±¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤¬Áª¤ó¤À¿ÍÊª¤È¤Ï¡Ä¡©