グループデビューから約2年のIMP.松井奏が「やればやるほど焦ってくる」と心境を告白。直近の目標に単独ドーム公演を掲げた。

【映像】ライブの時のIMP.松井奏

31日（日）、7人組グループ・IMP.の松井奏と歌手・俳優のISSEIが“ガチトモ”を目指す特別番組『ガチトモTrip.』#2が放送された。

「TOBE」に所属する2人だが、ほぼ初対面という間柄。そんな2人が「Trip.com」のアプリを活用し、互いに相手を楽しませる旅のプランを1日ずつ考案。現地の人に道を聞いたり公共交通機関を利用するなどして自力で移動しながら交流を深めていく。

2日目の夕食は松井が選んだ夜景が見える山奥レストラン。絶品台湾料理と夜景を満喫しながら、2人は次第に真剣な表情に。

松井から「アーティストとして目標はある？」と聞かれたISSEIは「やっぱりワンマンライブをやりたいですね」と第一目標を告白した。

続いてISSEIも松井に直近の目標を質問。松井は「『IMP.』って聞いて、みんなが『あのグループね』ってなるようになりたい」と知名度アップを目標に掲げ、「まだデビューして2年ちょいだけど、やればやるほど焦ってくる自分もいる」と向上心ゆえの苦しみも告白。そして「いつかは単独でドームやりたいとか、アリーナツアーをやりたいとか、叶えていきたい段階はある」と今後を見据えた。

ISSEIから「IMP.の皆さん、7人が仲いいなって印象がある」と言われると、松井は「仲いいね、うちはね」とメンバーを深く信頼。「（ファンも）すごく見てくれていると思う。『一緒に駆け上がっていこう！』みたいな子が多いイメージ」とファンに感謝し、「ライブが一番楽しい。ファンの人たちと同じ時間を楽しめるから」と語った。

ISSEIも「TOBEに合流してから初めてリリースイベントをやったんですけど、ファンの方との距離がすごく近かった。ファンの方1人ずつと握手して、だいぶ距離が近くなったんじゃないかな？グッときました」としみじみ。松井は改めて、「ファンが人生をかけて俺らを応援してくれている」「大人数が集まってくれている。グッと来ちゃって…。泣いてる人とか見ると嬉しい」とファンへの思いを打ち明けた。