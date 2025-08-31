浜崎あゆみ「a-nation」史上最多20回目の出演で大トリ 豪華演出の数々に歓声沸く【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/31】アーティストの浜崎あゆみが8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演した。
デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎が、2日目のヘッドライナーとして大トリを務めた。これまでの歴史を振り返るVTRからカウントダウンが始まると、ステージ下手の端からきらびやかなゴールドの衣装に包まれた浜崎とダンサーが登場。大きな歓声を浴びた『M』に続いて、『INSPIRE』はステージ中に広がったブラスバンドの演奏に合わせたダンサーたちのきらびやかなダンス、『Moments』は大きな羽を付けたダンサーが浜崎の周りを舞うという豪華な演出が続いた。
1度ステージを後にした浜崎だが「あゆ！」と呼ぶ声に再び姿を現し、しっとりとしたバラード『HANABI』、ダンサーのダイナミックな動きに引き込まれる『fairyland』と夏の終わりの壮大な世界観を描く。『You＆Me』『Greatful days』『evo-SUR』『Boys＆Girls』とヒット曲を連発したメドレーではフロートに乗り客席に接近。「味スタ！『a-nation』！叫べ！もっと叫べ！」と歓声を煽った浜崎は『BLUE BIRD』『July 1st』といった夏らしい楽曲でラストスパート。ダンサーやスタッフ、観客全員に感謝を伝え「どうも！あゆでした！」と舌をペロッと出したチャーミングな表情で挨拶すると「このステージがこれからの生きていく力になりますように！」と満開の花火とともに締めくくっていた。
「まだ『a-nation』は終わらんから！観ててね！」と浜崎が伝えていたように、浜崎のステージの後には「SPECIAL LINEUP」と題し、浜崎、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、TRF、Hey! Say! JUMP、ONE OR EIGHT、SHOW-WA ＆ MATSURI、HIKKAが一同に介し、『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント』を披露。最高潮のフィナーレで2日間約16時間に及ぶ夏の祭典が終結した。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催された。30⽇はYEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎えた。
2⽇⽬の31⽇は、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演した。（modelpress編集部）
1．M
2．INSPIRE
3．Moments
4．HANABI
5．fairyland
6．メドレー（You＆Me／Greatful days／evo-SUR／Boys＆Girls）
7．BLUE BIRD
8．July 1st
【Not Sponsored 記事】
