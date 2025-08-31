【市販のルーで本格味】じっくり煮込む必要なし！お店みたいな「カレー」が時短で完成

カレーが食べたいけどもう時間がない





夏はピリッと刺激が欲しいからカレーの消費が増えませんか？今日はなんとなくカレーの気分。と思ってもすでにご飯支度の時間…。ここからカレーをじっくりコトコト煮込む暇はない！しかも暑いから煮込んでいる場合じゃありません。そんなときには煮込まず作れる本格派カレーはいかがでしょうか。

まるでお店のようなメニューが勢揃い





おうちの定番カレーもいいけれど、今回オススメしたいのは、お店に並んでいるような本格派カレーを手軽に作れるレシピたち。本格派といえば、スパイスからじっくりと思っちゃいそうですが、なにしろ今回は時間がない。そこで使うのは普段から使い慣れている市販のルー。ちょっと気になって来ましたよね？さっそくチェックしちゃいましょう！

サラダチキンで手軽！バターチキンカレー

鮮やかな緑が映える！グリーンカレー

煮込まず本格派！チキントマトカレー

まるで専門店の味！エビバターカレー

野菜たっぷり！ひよこ豆と野菜のカレー

じゃがいもやにんじんを使わないので、煮込む時間が短縮できちゃう本格派カレーたち。ぜひ作ってみてくださいね。