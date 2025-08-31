◇明治安田J1リーグ第28節第2日 柏2−1福岡（2025年8月31日 三協フロンテア柏ススタジアム）

柏の日本代表FW細谷真大（23）が貫禄を見せた。前半20分にPKを得たが、相手GKに足で止められて失敗。しかし前半のアデイショナルタイムに追いつくと、後半26分にゴール正面右からドリブルでペナルティーエリアに切れ込み、福岡のDF安藤のファウルを誘ってPKを獲得。これを瀬川が決めて勝利をつかんだ。

「PKは蹴りたかった。蹴る意思はあったが、監督に確認したら代われと。勝ったのでそこはポジティブに捉えたい」得点はなかったが、勝利には大きく貢献した。

前半のPK失敗は「正面に蹴ろうと思った。失敗とPK獲得だが、チャラとは言えない」とちょっぴり悔しそう。それでも「どうチームに貢献できるか考えてプレーした。入りも良かったし、動きも良かった。継続していきたい」と、先を見すえる。

5月31日の神戸戦以来のスタメンで結果を出せた。さらに日本代表にも選出されて、期するものもある。「うまく森保さんの前でアピールできた。Jの代表として自覚を持ってプレーしたい。いろいろタイプいる中でチャレンジして、いいものを盗んでいきたい」さらにメキシコ戦が行われる7日は24歳の誕生日。ゴールで自ら花を添えたいところだ。