声優で歌手の上坂すみれが３１日に自身のインスタグラムを更新。広島県呉市で開催されたイベントに参加したことを報告した。

上坂はインスタグラムを更新し、「にちようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？私は、舞台を終えてちょっぴり夏のおでかけ…！ということで、広島・呉で開催中の『艦これ展』に遊びに行ってきたのでした〜っ！（いつものように）野生の提督として呉に遊びに行くつもりが、Ｃ２機関のみなさんの機敏なはからいで、いろいろとイベントに参加させていただくこととなりましたっ！」と報告し、白のワンピース姿でキャラクターのパネルと撮影した姿や、コスプレ姿を披露。

続けて「またね、呉！またね、提督！いつまでも、静かな海が輝きますように！明日からは９月〜っ！まだまだとっても暑いですが、身体を大切にして、共にすこやかにまいりましょうっ！」とファンに呼びかけて、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「白いお洋服姿の上坂さんがとてもお美しくて、ニコッとした笑顔が最高に可愛らしくて素敵ですね」「透明感エグ…」「可愛いは正義」「笑顔が素敵です〜」「同じ世界で別の次元を生きていらっしゃる」などのコメントが寄せられている。