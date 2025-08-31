tuki.¿·¶Ê¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤¿³Ú¶Ê
tuki.¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹Á°¤è¤ê¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸
tuki.¤Ï8·î29Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØYouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤Ë¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Ï¡¢tuki.¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤¿¿·¶Ê¡£SNS¤Ç³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¥ê¥êー¥¹Á°¤è¤ê¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
tuki. ¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤éTikTok¤ÇÃÆ¤¸ì¤êÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2024Ç¯12·î¤Ë¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ ¡ÙÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤è¤Ó¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Ë¼çÂê²Î¡ØñÙ¥·°¦¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²»³Ú¥¢¥ïー¥É¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥Ë¥åー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2025.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×
