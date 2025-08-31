2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、『星野リゾート トマム』に、カラフルなじゃがいもやジェラートで彩られた店内で全8種のフレーバーを味わう『ポテサラジェラートショップ』が期間限定でオープンします。

画像：星野リゾート

『ポテサラジェラートショップ』は、ジェラートをモチーフにしたライトやオブジェ、じゃがいものクッションなどで彩られており、ポップで愛らしい空間が広がります。

画像：星野リゾート

また、色とりどりのポテサラジェラートが並ぶショーケースがあり、ワクワクしながらメニューを選ぶ時間も楽しみのひとつ。じゃがいもやポテサラジェラートに満ち溢れた空間で、味覚でも視覚でも楽しめますよ！

画像：星野リゾート

『ポテサラジェラート』は、まるで本物のジェラートのような見た目だけど食べると実はポテトサラダ！

画像：星野リゾート

品種ごとの特徴を活かし、それぞれに合うトッピングも用意されています！

詳細情報

ポテサラジェラートショップ

開催期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

料金：8種各 500円

営業時間：10:00～15:00

場所：北海道勇払郡占冠村字中トマム トマム ザ・タワー by 星野リゾート内ラウンジ Lounge yukkuyukku

電話番号：0167-58-1111

対象：宿泊、日帰り客

※仕入れ状況により料理内容や食材一部が変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

「え、これ全部ポテサラなの!?」と編集部内でも話題になったポテサラジェラート。

この”甘くないジェラート”は、じゃがいもという素材の奥深さと、それを遊び心たっぷりに表現する作り手のクリエイティビティを、一口で感じさせてくれること間違いなし。秋のトマムを訪れたら、ぜひこの”美味しい裏切り”に、だまされてみてはいかがでしょうか？

文／北海道Likers

【画像・参考】【トマム】カラフルなじゃがいもやジェラートで彩られた店内で全8種のフレーバーを味わう「ポテサラジェラートショップ」が9月1日にオープン - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。