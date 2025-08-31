カフェでよく見かける“あのグラス”、使い道万能＆お手入れカンタンな優れものでした
カフェ巡りが趣味なのですが、最近カフェに行くとよく見かけるグラスがありました。
お水を入れて出してくださるシンプルで浅いグラス。本当によく見かけるのです。きっと人気の秘密があるのだと思ったら家でも使いたくなり、探してみることに。
シンプルだけどスタイリッシュ
「ボデガグラス」というのがこのかたちのグラスの名前で、普通のグラスよりかなり浅いのが特長。浅いけど200cc入ります。ちょっとお水を飲みたいとき、お薬を飲むときなど、小さなグラスで十分というときに活躍しそうなサイズ感です。
私が購入したのは、イタリアの老舗ガラスメーカー、Bormioli Rocco（ボルミオリ ロッコ）のもの。食洗機・電子レンジ対応で、強化ガラスなのが安心です。
この円柱に近いシンプルな形のおかげで使いみちもかなり広く、実際に使い始めてみたら出番の多さに驚きました。
何を入れてもサマになる万能さ
カフェで人気の秘密のひとつは、その万能さだと思われます。
ドリンクはもちろんのこと、デザートカップとしても優秀。ヨーグルトやゼリー、フルーツを入れるのにちょうどいいサイズ感です。
また、サラダを入れる小鉢のような使い方も。お皿よりもドレッシングが混ぜやすく、小さく見えても意外と入ります。買ってきたお惣菜もちょっとおしゃれに盛り付けできて便利。
収納しやすい形とお手入れのしやすさも魅力
ほぼ直角に立ち上がっている形のように見えますが、実際には底より口の方が少し広くできているのでスタッキングが可能です。
口の広さと浅さのおかげで洗うのも簡単。お手入れのしやすさも人気の秘密かもしれませんね。
食洗器も使えるので、食洗器派の人も安心です。
耐熱ガラスならではの使い方も
個人的にお気に入りの使い方は、アフォガード。
冷たいアイスに熱いコーヒーをかけて食べるのが好きです。ただ、普通のグラスだと熱いコーヒーをかけられないのでグラスで作ることはなかったのですが、このボデガグラスは耐熱ガラスなので安心して熱々コーヒーをかけられます。グラスだと中身も見えてさらにおいしそう！
安いバニラアイスとインスタントコーヒーだけど、お気に入りグラスで作るだけでちょっと特別なデザートみたいです。
季節を問わず一年中使えるグラス
洋食でも和食でも、朝でも夜でもおやつでも。どんなシーンにも溶け込めるシンプルデザインは自然と登場回数が多くなります。
形がシンプルなので、コースターに載せると雰囲気も変わってさらに楽しめますよ。他にも蕎麦猪口代わりにめんつゆを入れたり、冷製だけでなく温かいスープもOK。レンジも使用OKなので、ホットレモンやホットゆずなどこれからの季節のドリンク作りにも活躍しそう。
グラスは秋冬は出番が減りがちですが、このボデガグラスは季節を問わず一年中使えるのも嬉しいです。