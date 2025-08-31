チェルシーは移籍期間終了間際にストライカーの獲得に動くようだ。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーはスポルティングに所属する20歳のデンマーク代表FWコンラッド・ハーダー獲得を検討しているという。



FCノアシェランの下部組織で育ったハーダーは昨夏スポルティングに完全移籍を果たしたデンマーク屈指の逸材。デビューシーズンとなった昨季はクラブに絶対的エースとしてヴィクトル・ギョケレシュが君臨していたため出場機会は限られていたが、リーグ戦28試合で5ゴール5アシストと結果を残した。





そんなハーダーにチェルシーが興味。同氏によると、チェルシーはリアム・デラップの負傷に加えてニコラス・ジャクソンがバイエルン・ミュンヘン移籍濃厚になっていることからストライカーの補強に動いている模様。その候補としてハーダーの名前がクラブ内で挙がっており、すでに獲得の問い合わせを行ったという。バイエルン行きが濃厚になっているジャクソンの去就が未だ未確定なチェルシーだが果たして新たなストライカーを獲得するのだろうか。