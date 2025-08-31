か、か、かんわいいいッ♡【ダイソー】使い勝手100点！「おしゃれポーチ」

バッグの中身をすっきり整頓したいとき、ちょっとした小物入れに使えるポーチがあると便利。ちょうど良いサイズのポーチはいくつあっても足りない！ という人も多いのでは？ そこで今回は、大人女性が持ち歩きたくなりそうな【ダイソー】のおしゃれな「クリアポーチ」にフォーカス。ぜひチェックしてみて。

愛らしいクマ柄に癒やされるクリアポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ」\220（税込）

ぬいぐるみのようなクマがちりばめられた、見ているだけで癒やされそうなポーチ。ナチュラルトーンで、きれいめバッグにもマッチしそうなデザインが魅力です。クリアポーチなら中身が見えて使いやすく、2つの内ポケットや持ちやすいループまで付いていて使い勝手が良さそう。

ペールトーン × ポップでかわいさ倍増

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ」\220（税込）

紫とオフホワイトの花柄がポップなポーチ。優しい色味なので全面にデザインが入っていても派手すぎず、大人女性の持ち歩きポーチにぴったりです。@ftn_picsレポーターとも*さんによるとサイズは「約21cm × 16cmで、マチが約5cm」とのことで、収納力にも期待できます。日常使いはもちろん、旅行用ガジェットポーチとしても重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M