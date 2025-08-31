クビになっても稼ぎ続ける男 モウリーニョが退職金で215億円稼ぐ
ジョゼ・モウリーニョ氏は、キャリアを通じて解任されるたびに莫大な退職金を受け取っており、その総額は驚くべき数字に達している。彼のキャリアの初期から現在に至るまで、解任による補償金は合計で1億2500万ユーロ、日本円にして約215億円に上るという。この金額は、世界中の監督の中でも類を見ないものである。
モウリーニョ氏は、これまでにチェルシーを2回、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、そして直近ではフェネルバフチェと、数々のビッグクラブで指揮を執ってきた。彼はそれぞれのクラブでタイトルを獲得し、成功を収めた一方で、チームとの関係が悪化し、契約期間の途中で解任されることも少なくなかった。
モウリーニョ氏の監督としての手腕は常に議論の的となるが、ビジネスマンとしての手腕は疑いの余地がない。彼の契約は常に高額な違約金が設定されており、それが彼のキャリアを支える大きな要因となっている。彼は監督業で成功を収めるだけでなく、解任されることさえも、自身の価値を高める機会に変えてきた。この驚くべき事実からは、彼のしたたかな交渉術がうかがえる。