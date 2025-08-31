ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¡ÈÉÍÉ÷¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡É¡¡9²ó¼éÈ÷¤òÈ¿¾Ê¡ÖÃæÌî¤µ¤ó¡¢ÀõÌî¤¯¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5¡½4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÏÄÁ¤·¤¤°ìÂÇ¤¬Å¬»þÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4¡½3¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó2»à»°ÎÝ¡£º´Æ£µ±¤¬Êü¤Ã¤¿ÂçÈôµå¤¬¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø°ìÄ¾Àþ¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤Ëº´Æ£µ±¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±àÆÃÍ¤Î±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø¿á¤¯ÉÍÉ÷¤ËÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥óÂ¦¤Ø²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë±¦Íã¡¦Ãæ»³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤Ç¤¤º¡¢ÂÇµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¹â¤¯Ä·¤Í¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡ÄÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5¡½3¤Î9²ó2»àËþÎÝ¤ÇÂÇµå¤Ïº´Æ£µ±¤Î¼é¤ë»°ÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤Ë¡£ÆóÎÝ¤ØÁ÷¤Ã¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌî¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢°Á÷µå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÌîÁª¡Ë¡£ÃæÌî¤È°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÀõÌî¤¬¸òºø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæÌî¤µ¤ó¡¢ÀõÌî¤¯¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£