プロ野球のファームは31日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われた。

楽天は西武戦（カーミニークフィールド）に2―1で逆転勝ち。先発・ハワードは4回1/3を4安打1失点で、3番手・今野が1回1安打2奪三振無失点で1勝目。青野が2安打2打点、山田と入江が2安打を放った。西武先発の育成選手・佐藤爽は6回5安打無失点の好投。西川が3安打、村田が2安打1打点。

オイシックスはDeNA戦（横須賀）に11―2で大勝。先発・薮田は4回3安打4奪三振2失点（自責1）。浅井が3安打3打点、篠田が3安打2打点をマークした。DeNA先発のドラフト1位・竹田（三菱重工West）は2回3安打3奪三振で2失点（自責0）。打線は5安打に終わった。

巨人はロッテ戦（ロッテ浦和）に6―0で完封勝利。先発・山田が5回3安打無失点で4勝目（1敗1セーブ）を挙げた。三塚が5回の8号2ランなど2安打、増田陸が8回に1号ソロ。ロッテ先発・石川歩は6回7安打3失点で2敗目（1勝）。

ヤクルト―日本ハム戦（戸田）は延長10回、3―3で引き分け。ヤクルト先発・石原は3回2安打3奪三振で2失点。育成選手の沢野が5回に2号ソロ、沢井が3安打をマークした。日本ハム先発の育成選手・北浦は3回1安打5奪三振で無失点。今川が2回に先制6号ソロ。進藤が2回に3号ソロ、4回に2打席連発の4号ソロを放った。

中日はオリックス戦（ほっともっとフィールド神戸）に5―3。先発・岡田が5回5安打1失点で4勝目（1敗）を挙げた。石橋が2安打2打点、浜が2安打1打点、鵜飼が2安打。オリックス先発・東は4回1/3を5安打2失点で1敗目（1勝）。池田が2回に同点の4号ソロ、横山聖が2安打。

ソフトバンクは広島戦（タマホームスタジアム筑後）に8―2で逆転勝ち。先発・武田は4回1/3を3安打7奪三振2失点で、3番手・又吉が1回2安打2奪三振無失点で4勝目（5敗）。渡辺が3安打2打点、広瀬隆が3安打1打点。広島先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）は5回6安打5奪三振で2失点。田中が2安打1打点をマークした。

阪神はくふうハヤテ戦（レクザムボールパーク丸亀）に8―7で逆転勝ち。先発の育成選手・マルティネスは4回8安打5失点（自責0）で、4番手・石黒が1回1安打無失点で2勝目（1敗3セーブ）を挙げた。山田が2安打3打点、井上が2安打1打点。くふうハヤテ先発・足立は3回7安打5失点。打線は先発全員の16安打で平尾が4安打2打点、深草が3安打。