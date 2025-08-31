女優の広瀬すず（27）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）に出演。独自の体形維持法明かした。

この日は、芸能界を走り続けてきた広瀬を支える“芸能界の保護者たち”として、3人の関係者がVTRで登場。その1人として、3年前のドラマ共演をきっかけに親交を深めた女優の尾野真千子がVTR出演した。

尾野は、広瀬について「めっちゃ食べるし、飲む」と明かし、「私も一緒に食べてたら、その現場で10キロ太ったんですよ。でも彼女は全然太らない。おかしいでしょ？体形維持、どうしてるのか聞きたい」とコメント。

これに広瀬は、「ご飯は我慢したくないし、食べることが毎日の楽しみなので、体形のためってわけじゃないけど運動は続けています」と説明。さらに、「基本、湯船に入れば全部リセットされるんです」と、自身の体形維持法を明かした。

ただし、大好物は麺類と揚げ物で、「特に唐揚げが大好き。連ドラとか入ると、毎朝唐揚げを食べてました。コンビニのホットスナックを買いに行ったり」と食欲旺盛な一面ものぞかせた。

MCの井桁弘恵が「ニキビとかは大丈夫？」と心配すると、広瀬は「できますよ！でも生活リズムが整ってると、食べてても平気なんです」と笑顔で語っていた。