ÊÆ¤¬Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤ÎÇÉ¸¯¸¡Æ¤¤«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ç¡¡±ÑÊóÆ»
²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌ±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤ÎÍ×°÷¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×»æ¤¬8·î30Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÏÂÊ¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤ÎÍ×°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀïÆ®Ää»ß¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·³¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤ÏÇÉ¸¯¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î·×²è¤È¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥é¥¯¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÌ±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤ÎÍ×°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ÇÁ°Àþ¤Î·ÙÈ÷¤ä´ðÃÏ¤Î·úÀß¤Ê¤É¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£