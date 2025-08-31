¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¡G3¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡Û¿¿¿ù¾¢¡¡Ã±µ³·þ¤ê¤ÇÃÏ¸µÀª¤Î¤ß¹þ¤ßÂç²ñÏ¢ÇÆ
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â562Ëü±ß¡Ë¤Ï31Æü¤Ë12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤Î¿¿¿ù¾¢¤¬·þ¤Ã¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£À¾Éð±à¤Ç¤Ï23Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤«¤é3Ï¢Â³Í¥¾¡¡£¿¿¿ù¤ÎG3Í¥¾¡¤Ï24Ç¯4·î¤ÎÅöÃÏ°ÊÍè5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿¹ÅÄ¤¬¿·»³¤òÆþ¤ì¤Æ¿·»³¡½Æî¡½¿¹ÅÄ¡½ÉðÆ£¡½½É¸ý¡½µ×ÌÚ¸¶¡½¿¿¿ù¡½»³¸ý¡½ÄÍËÜ¤Ç¼þ²ó¡£ÀÖÈÄ¤Ç»³¸ý¤¬»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤ß¹þ¤ßÁ°¤Ë½ÐÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ò¿¹ÅÄ¤¬Ã¡¤¤¤Æ¿·»³¡½Æî¤Ï8¡¢9ÈÖ¼ê¡£¿¿¿ù¤Ï5ÈÖ¼ê¡£¿¹ÅÄ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ÆÀè¹Ô¡£ÊÌÀþ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ººÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯²á¤®¤«¤é¿¿¿ù¤¬·þ¤ê¡¢ÉðÆ£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿¿ù¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ·ëÂ«¤·¤¿ÃÏ¸µÀª¤ò¹ë²÷¤Ë¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÃÏ¸µÀª¤¬Áê¼ê¤Ç¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ºîÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥µ¥éµÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«¿¤Ó¾¡¤Æ¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ËSÈÉ¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¥è¥³¤ÎÆ°¤¤Ë¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥¿¥Æ¾¡Éé¤ËÀìÇ°¡£Ï¢Æü¤ÎÀÑ¶Ëºö¤«¤é¡¢·è¾¡¤âÎÏ¶¯¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤«¤éµÇ°¤Ï¼å²á¤®¤Æ¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤µ¤é¤ËËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡9·î¤Ï°¶Àû¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕÏ¢ÇÆ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¹ç½É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢10·î¡Ê23¡Á26Æü¡Ë¤Î´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£´ØÅì¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡þ¿¿¿ù¡¡¾¢¡Ê¤Þ¤¹¤®¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢±§ÅÔµÜ»Ô½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£ºî¿·³Ø±¡¹âÂ´¡£18Ç¯7·î113´ü¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï609Àï237¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢76¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£