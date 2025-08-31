横山裕、24時間テレビマラソン完走直後に『Golden SixTONES』生出演 城島茂＆森本慎太郎の差し入れに感謝
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走。直後に生放送された同局系『Golden SixTONES』に出演した。
【番組カット】松村北斗との公約を実現！ゴールテープを切った横山裕
横山は、8月30日午後8時11分にマラソンをスタート。スターターは、横山と親交の深い相葉雅紀（嵐／42）が務めた。メイン会場の東京・両国国技館を目指して、105キロを走行。8月31日午後8時45分にゴールした。
SixTONESメンバーが大きな拍手で迎えるなか、全力で走りきった横山が登場。あらためて、今回のマラソンを振り返り「完走できてうれしかった。やったらやれるっていうところを見せたかった。おかんのこともあったし、弟たちにも協力してもらったから、絶対完走するって決めていた。いろんな皆さんの思いを背負っていたから本当に完走できてよかった」と語った。
この日、休憩地点での城島茂と森本慎太郎からの冷やし茶漬けの差し入れについて「本当においしかった。リーダーと慎太郎ありがとうございます。固形物が食べられへんから、合宿でも体重が落ちたり、足がつったり。今回はリーダーと慎太郎がいろいろ調べて差し入れしてくれて、ありがたかったです」と改めて感謝を伝える場面もあった。
つらかったタイミングを聞かれ「午後の1時、2時ごろ。暑さよりも、先が見えなかったのがつらかった。なんで俺『リーダー越える』とか言ったんやろうって。めっちゃ後悔しましたけど、やって良かったです」と笑顔で語った。
あす9月１日午後9時からは『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜』を送る。
【番組カット】松村北斗との公約を実現！ゴールテープを切った横山裕
横山は、8月30日午後8時11分にマラソンをスタート。スターターは、横山と親交の深い相葉雅紀（嵐／42）が務めた。メイン会場の東京・両国国技館を目指して、105キロを走行。8月31日午後8時45分にゴールした。
この日、休憩地点での城島茂と森本慎太郎からの冷やし茶漬けの差し入れについて「本当においしかった。リーダーと慎太郎ありがとうございます。固形物が食べられへんから、合宿でも体重が落ちたり、足がつったり。今回はリーダーと慎太郎がいろいろ調べて差し入れしてくれて、ありがたかったです」と改めて感謝を伝える場面もあった。
つらかったタイミングを聞かれ「午後の1時、2時ごろ。暑さよりも、先が見えなかったのがつらかった。なんで俺『リーダー越える』とか言ったんやろうって。めっちゃ後悔しましたけど、やって良かったです」と笑顔で語った。
あす9月１日午後9時からは『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜』を送る。