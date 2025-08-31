『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』でチャリティーランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）が、午後8時45分に見事、完走しました。

ゴールとなる両国・国技館の外には、サプライズでSUPER EIGHTのメンバーである村上信五さん（43）、丸山隆平さん（41）、安田章大さん（40）、大倉忠義さん（40）が待ち受けており、会場にたどり着いた横山さんに駆け寄ると全員そろって伴走。メンバーに見送られ、最後は横山さん1人でゴールテープを切りました。

ゴール直後、横山さんは涙ぐみながら、「完走できて本当に感謝しています。たくさんの方に募金していただいて感謝しています。途中何回もいらんタスキかけよったなと思いましたけど、完走できて本当に感謝しています。いろんな方のおかげでのりこえることができました。そしてたくさんの方に募金していただいて感謝しています。ありがとうございました」とコメントしました。

また、「おかん、今見てんのか。俺、やったぞ！まじでやった！弟がいてくれたから兄ちゃんやらなあかんと思って頑張りました！改めて勤と充、ありがとう！」と、亡くなった母、そして弟たちへも感謝を伝えました。

横山さんの思いがこもった目的別募金『マラソン子ども支援募金』の、番組終了時点での総額は7億40万8600円にのぼりました。こちらは全額、児童養護施設をはじめ、食事や学習、居場所支援など経済的に支援を必要とする子どもたちのために使わせていただきます。