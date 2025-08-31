◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２８節 柏２―１福岡（３１日・三協Ｆ柏）

柏はホームで福岡に２―１で勝利し、Ｊ１ホーム通算２００勝を達成した。前半３４分にセットプレーから先制点を許すが、同アディショナルタイム５分にＭＦ久保藤次郎がＭＦ小屋松知哉のクロスを沈めて同点。後半３１分にＦＷ瀬川祐輔が勝ち越しのＰＫを沈めて、２戦連続の逆転勝利となった。

米国遠征に臨む日本代表のメンバーに選出されたＦＷ細谷真大は、９戦ぶりに先発で出場。フィジカルの強さを生かした推進力、ゴールへの嗅覚で好機は作るが、決めきれず。ＰＫのキッカーを務めた前半２０分には、左を狙うが相手の好セーブに阻まれた。しかし、その後も相手ＤＦラインの裏を狙い続けると、後半２７分にエリア内で抜け出し、同じく日本代表に選出されたＤＦ安藤智哉からファウルをもらい、ＰＫを獲得。勝ち越しにつながった。

逆転勝利に大きく貢献するＰＫ獲得だったが、「失敗してＰＫは獲得できましたけど、ちゃらとはいえない」。ＰＫの再チャレンジにも意欲的だったが、「監督に確認したところ、やめとこうと言われた」とも明かした。得点への思いはありつつも、「勝ててはいるので、そこはポジティブに捉えたい」と前向きに捉えた。

ここから米国遠征に向かう。今回はＦＷ上田綺世、小川航基、前田大然、町野修斗も招集され、１トップを務める選手が多く名を連ねている。細谷も「（同ポジションの選手が）多いなとは感じました」としつつ、「（６月と７月の活動で）点を取れているので、継続的に取れればいい。少ない時間の中でどう自分をアピールできるかも大事。最低ラインとして結果は必要だと思いますし、何かしらの爪痕を残さないと次の遠征はない。うまく自分の持っているものを出したい」と言葉に力を込めた。