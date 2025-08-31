8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送した「24時間テレビ48」。31日（日）午後8時45分にゴールしたばかりのチャリティーランナー横山裕（SUPER EIGHT）が、「Golden SixTONES」の生放送に登場しました。

SixTONESメンバー一同が大きな拍手で迎えるなか、全力で走りきった横山が登場。あらためて今回のマラソンを振り返り「完走できてうれしかった。やったらやれるっていうところを見せたかった。オカンのこともあったし、弟たちにも協力してもらったから、絶対完走するって決めていた。いろんな皆さんの思いを背負っていたから本当に完走できてよかった」と語りました。

この日、休憩地点での城島茂と森本慎太郎（SixTONES）からの冷やし茶漬けの差し入れについて「本当においしかった。リーダーと慎太郎ありがとうございます。固形物が食べられへんから、合宿でも体重が落ちたり、足がつったり…今回はリーダーと慎太郎がいろいろ調べて差し入れしてくれて、ありがたかったです」と改めて感謝を伝える場面も。

つらかったタイミングを聞かれ「午後の1時2時ごろ。暑さよりも、先が見えなかったのがつらかった。なんで俺『リーダー越える』とか言ったんやろうって。めっちゃ後悔しましたけど、やって良かったです」と笑顔で語りました。

なお、明日9月1日（月）よる9時より、日本テレビ系で「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」を放送予定です。

※写真：8月24日（日）放送の「Golden SixTONES」内でSixTONESメンバーと約束した、「マツケンサンバ風ポーズ」でゴールした横山

◆「マラソン子ども支援募金」について

今年の「24時間テレビ」では、目的別募金「マラソン子ども支援募金」の寄付金の全てを全国の支援を必要とする子どもたちのためにお届けいたします。「24時間テレビ48」公式ホームページから参加可能です。ぜひご確認ください。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/