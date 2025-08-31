【GYUTAEプロデュース】espoir日本限定クッション「21Pピーチアイボリー」新登場

韓国発のメイクアップブランド「espoir（エスポア）」から、日本人の肌に合わせた特別なカラーが誕生しました。ブランドを代表する人気アイテム「ビーベルベットカバークッション」に、GYUTAE（ギュテ）さんがプロデュースした限定色「21P ピーチアイボリー」が新登場。ピンクでもベージュでもないニュートラルな色味が肌に自然な血色感を与え、白浮きせずに透明感*を引き出します。2025年8月29日より全国で順次展開される注目アイテムです。

日本人の肌に寄り添う限定カラー

新発売の「21P ピーチアイボリー」は、ピンクでもベージュでもないニュートラルカラー。

黄ぐすみをカバーしながら自然な明るさを演出し、血色感*をプラスします。パーソナルカラーを問わず使いやすい絶妙な色合いで、白浮きせずに肌になじみます。

日本人女性の肌色を考えて生まれた特別なカラーは、まさに待望の一色です。

韓国コスメ好き必見！数量限定ティント＆ペンダントがQoo10登場

プロ仕上げのような薄膜カバー力

ビーベルベットカバークッション 21P ピーチアイボリー（日本限定カラー）

価格：3,300円（税込）

ビーベルベットカバークッションは、3層構造の「エクストリームカバートリプルレイヤーシステム™」を搭載。

毛穴やシミ・そばかすを自然にカバーしながら、素肌感を残した仕上がりを叶えます。ベルベットのように柔らかく軽やかなテクスチャーで、肌に密着。

長時間崩れにくく、SPF42 PA++で紫外線対策も◎。さらに保湿成分配合で、乾燥やテカリを抑えたうるおいマット肌をキープできます。

容量：13g

発売日：2025年8月29日(金)～順次

展開：全国のバラエティストア／ドラッグストア（一部店舗除く）

*メイクアップ効果による

自分らしい透明感を手に入れて

肌悩みをしっかりカバーしながら、素肌そのものの美しさを引き出す「ビーベルベットカバークッション」。

今回登場した日本限定カラー「21P ピーチアイボリー」は、GYUTAEさんのこだわりが詰まった一色です。

プロのメイクアップのような仕上がりを叶えるだけでなく、日常使いしやすい自然なカラー設計が魅力。ぜひこの夏、新しいベースメイクで自分らしい透明感*を纏ってみませんか♪