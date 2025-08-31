◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２８節 川崎５―３町田（３１日・Ｕ等々力）

川崎が前節（８月２３日）・名古屋戦（４〇３）に続き、打ち合いを制し、２連勝を飾った。前半アディショナルタイム４分に追い付き２―２で折り返すと、後半２０分にＦＷエリソンの折り返しをＦＷ宮城がゴール。３―３に追い付かれた後の後半３３分にエリソンがこの日２点目を決めるなど大量５得点を奪った。

長谷部茂利監督は「前半から隙は見せるし、後半も失点しているという意味では、分かっていながらやられている。（失点が）続いているので改善しなければならない」と守備面に反省の言葉を並べた。それでも、町田に５月３１日以来の公式戦１４戦ぶり黒星を付けたことには「（勝因は）選手の力だと思う。フロンターレの選手は自信を持って得点を取れる形、方法、いろんなことが出来うる。今日と前節はできている。毎試合できるように。今日のところは後半、チャレンジ（する場面）が多くなったのでもっともっと出していけたら」と評価した。

主将のＭＦ脇坂は「失点のところは安い失点がある。そこは引き続き、直していかないと。ただ、勝ちゲームの中で修正点があるのはポジティブなこと。自分たちはもう落とせない。点を取れるからこそ、失点を減らしていくことが大事」と上位追走へ気を引き締めた。