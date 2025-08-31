◆秋季大会静岡県予選 上位決定戦 磐田東４x―３浜松城北工＝延長１０回タイブレーク＝（３１日・磐田球場）

磐田東が”１年生軍団”で、延長１０回タイブレークの末にサヨナラ勝利を飾った。１点を追う１０回無死二、三塁で、原田充稀（みつき）遊撃手（１年）の中前２点適時打で試合を決めた。相手の初回先制点につながるミスをしていただけに「自分が最後に一本返したかった」と笑顔を見せる。劇的な瞬間を見届けると一、二塁の間で跳びはねながら、左拳を力強く振り下ろした。

ベンチ入り２０人のうち、１年生は１２人。この日のスタメンは豪華メンバーがそろう１年生で構成された。先発した斎藤希吉朗（きよしろう）も１年生で、１０回途中まで投げ３失点。斎藤は、赤堀佳敬監督がコーチを務めた健大高崎（群馬）で、２０２４年センバツ優勝の喜びを分かち合った銀乃助外野手の弟にあたる。

遊撃手として入学してきたが、７月下旬から指先の器用さを評価され、中学時代に経験があった投手に本格転向。初回に味方失策が絡み失点、１０回は味方の適時失策により、点を失い交代したが新チームのエースとして、ふさわしい投球を見せた。「１０回まで自分のピッチングができたのでよかった」と胸を張った。

「５番・一塁」で出場した駒橋一吹（いぶき）は、今春センバツを制した横浜（神奈川）の優樹捕手（３年）の弟。２選手とも兄に続き、磐田東では初となる「甲子園に出場することが目標です」と口をそろえる。舘希竜（きりゅう）捕手は０―１の８回２死に同点に追いつく左越え本塁打を放つなど逸材ばかりだ。

２３日の代表決定戦・遠江総合戦で勝利し、すでに出場を決めていた県大会は１３日に開幕する。指揮官は「（スタメン）全員が１年生。経験を積んで、山を乗り越えていきたい」と話す。来年のセンバツ出場につながるだけに、ヒーローになった原田は「一戦必勝で県を優勝して、東海からセンバツに行きたい」と力強く語った。（伊藤 明日香）