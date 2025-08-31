42ºÐ½÷Í¥¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¾®¤µ¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤»ºÀ¼¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶â»Ò¤µ¤ä¤«¡Ê42¡Ë¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2025²Æ¡¡Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î½Ð»º¤Ë¡ÖÂô»³¤Î»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢Âô»³¤Î»ö¤ò³Ø¤ÓÂô»³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤Ï¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¾®¤µ¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤»ºÀ¼¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ÆÍè¤¿°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÂç¤¤µ¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡Âç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤ÊÍ§¿ÍÃ£¡¡ºòÇ¯½©¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤³¤²¡¡¤½¤·¤Æ¡ÄÃ¶Æá¤Á¤ã¤ó¡¡Âô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö42ºÐ¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£