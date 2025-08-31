勤続15年の社畜が「円満退社は無理」と断言！手取り十数万円の社畜が選んだ“人生の学び”と“退社時の作法”【作者に聞く】
連日、終電まで働くのが当たり前。昼食は片手で食べられるもので済ませ、たまに賞味期限切れのパンを口にする。そんな「社畜」真っ最中の「残業ねこ」が、勤続15年分の怒りを爆発させ「こんな会社やめてやる」と退職を決意するまでを描いたのが、あおいしさん(@ao144444)の実録漫画「残業ねこ」だ。今回は、退職に至るまでの道のりと心身ともに疲弊した体験談について話を聞いた(前編)。
残業ねこが働く会社は、月に100時間を超える残業があっても手取りは十数万円という低賃金だった。人生を変えたいと思ったねこくんは、まず転職サイトに登録してみるが、1週間経っても求人の連絡はこない。学歴も資格もない自分の価値の低さに愕然としたねこくんは、ファイナンシャルプランナーの資格を取得するために奮闘し始める。
連日残業で昼休憩もまともに取れないなか、休日や仕事終わりの時間を勉強に充て、ファイナンシャルプランナーの資格を取得した。
なぜファイナンシャルプランナーの資格を選んだのか尋ねると、「給料の安い現状に不安になり、自分の将来のライフプランを考えるためにも、1からお金の勉強をしようと思いました」と語る。「どうせ勉強するなら資格がほしいと思い、幅広いお金の知識を学べるFPを選びました」と答えた。
資格を活かせる職場に転職できたかという問いには、「ファイナンシャルプランナーの業務とは異なる職についたのですが、勉強して得たお金の知識は、仕事でもプライベートでも、とても役に立っています」と答える。さらに、「資格を取ったということが自分の中で自信となり、それが転職のきっかけにもなりました」と話した。
取材協力：あおいし(@ao144444)
