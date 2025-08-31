『アニサマ』観客動員が史上最多8万7000人 3日間でアーティスト50組116人参加し計181曲披露
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”」（アニサマ）が、さいたまスーパーアリーナで8月29日〜31日の3日間開催された。3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員した。
【ライブ写真】すげぇ！水樹奈々×LiSA 宮野真守、小倉唯…『アニサマ』の様子
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
今年は開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げた。
■参加アーティスト
8月29日
i☆Ris / 藍井エイル / オーイシマサヨシ / 奥井雅美 / 小倉唯 / KOTOKO / TRUE / 西川貴教 / 氷川きよし＋KIINA. / fripSide / MyGO!!!!! / 三森すずこ / May'n / ReoNa / Roseliaほか
8月30日
アイドルマスター ミリオンライブ！ ミリオンスターズ / Ave Mujica / angela / Guilty Kiss / Saint Snow / GRANRODEO / ZAQ / JAM Project / スフィア / TrySail / FLOW / 宮野真守 / ミルキィホームズ / 森口博子 / Liaほか
8月31日
アイドルマスター SideM / 蒼井翔太 / ALI PROJECT / 石田燿子 / 内田真礼 / 栗林みな実 / 鈴木このみ / SPYAIR / 茅原実里 / fhana / Poppin'Party / 水樹奈々 / 米倉千尋 / LiSAほか
【ライブ写真】すげぇ！水樹奈々×LiSA 宮野真守、小倉唯…『アニサマ』の様子
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
■参加アーティスト
8月29日
i☆Ris / 藍井エイル / オーイシマサヨシ / 奥井雅美 / 小倉唯 / KOTOKO / TRUE / 西川貴教 / 氷川きよし＋KIINA. / fripSide / MyGO!!!!! / 三森すずこ / May'n / ReoNa / Roseliaほか
8月30日
アイドルマスター ミリオンライブ！ ミリオンスターズ / Ave Mujica / angela / Guilty Kiss / Saint Snow / GRANRODEO / ZAQ / JAM Project / スフィア / TrySail / FLOW / 宮野真守 / ミルキィホームズ / 森口博子 / Liaほか
8月31日
アイドルマスター SideM / 蒼井翔太 / ALI PROJECT / 石田燿子 / 内田真礼 / 栗林みな実 / 鈴木このみ / SPYAIR / 茅原実里 / fhana / Poppin'Party / 水樹奈々 / 米倉千尋 / LiSAほか